По улицам Кургана начали ездить недавно закупленные пассажирские автобусы. Всего на городских маршрутах на смену устаревшему транспорту осенью выйдет 88 новых комфортабельных автобусов, приобретенных перевозчиками со значительной господдержкой. Самый же первый маршрутный автобус в Кургане пытались запустить около ста лет назад, и сделать это удалось не с первого раза. Как это было — в материале URA.RU.

Впервые организовать автобусное движение попытались в 1929 году. Это сделало железнодорожное добровольное пожарное общество, но вскоре автобус перестал ходить. Спустя шесть лет, в октябре 1935 года, по улицам Кургана вновь начал передвигаться пассажирский автобус.

«Автобус возил пассажиров по маршруту „Машзавод (сейчас „Кургансельмаш“) — станция“ по улицам Красина, Коли Мяготина, Ленина и Куйбышева. Движение также продолжалось недолго. Регулярную работу городского пассажирского транспорта в Кургане наладили только в 1946 году», — сообщает курганский краевед Алексей Дедов в сообществе «Южное Зауралье: даты и события» в соцсети «ВКонтакте».

В старых газетах вместо фото публиковали рисунок первого автобуса. Он был напечатан в газете «Красный Курган» за 1935 год.

Рисунок первого автобуса был опубликован в газете «Красный Курган» 90 лет назад








