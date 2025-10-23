Логотип РИА URA.RU
В Кургане в районе Дзержинского кольца появится новый жилой район

24 октября 2025 в 04:21
В Кургане по улице Дзержинского появятся новые жилые дома, магазины и аптеки

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в районе Дзержинского кольца появится новый жилой район с магазинами, банками, парковками, спортивными, культурными и прочими объектами. Постановление главы города Антона Науменко о комплексном развитии территории опубликовано на сайте мэрии.

«Постановляю осуществить комплексное развитие территории жилой застройки, площадью 16 359 квадратных метров по улице Дзержинского в городе Кургане. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории — семь лет», — говорится в документе.

Согласно постановлению мэра, для застройки территории нужно будет снести несколько зданий по улице Дзержинского, начиная от дома 41м. Это частные дома, а также пилорама, автосервис и другие строения. На их месте планируется построить многоквартирные дома, заведения общепита, продовольственные и непродовольственные магазины, аптеки, отделение связи и другие необходимые для жизни объекты.

В документе также указано, что предельное количество этажей зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования земельных участков «магазины», «общественное питание» — три этажа. Для вида разрешенного использования земельных участков «деловое управление» — пять 5 этажей. 

Многоквартирные дома, которые построят на участке, будут оборудованы электрическими и газовыми плитами. При необходимости в новом районе могут появиться детский сад и школа.

В Кургане аналогичные проекты комплексного развития уже реализуются на улице Сухэ-Батора, где утвержден пятилетний срок строительства многоэтажных домов и социальной инфраструктуры с обязательным сносом старых зданий. Кроме того, в центре города ведется подготовка к продаже участка с расселенными аварийными домами для дальнейшей застройки.

Комментарии (3)
  • Курганец
    24 октября 2025 09:59
    Как все просто Постановляю появиться новому комплексу. Надо только еще волшебные слова добавить Крекс Фекс Пэкс
  • Народ
    24 октября 2025 08:13
    На Увале в районе стрельбища можно было построить шикарный микрорайон, если б не подтапливало.
