В Кургане фермер Ялхороев попал под второе дело о миллионных хищениях субсидий

Фермер из Курганской области второй раз попал под суд из-за субсидий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фермер из Мишкинского округа (Курганская область), чье уголовное дело о хищении миллионных субсидий поступило в суд, уже является фигурантом похожего уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

По данным собеседников агентства, во второй раз к уголовной ответственности привлечен бывший депутат и глава фермерского хозяйства Исмаил Ялхороев. «Фермер стал фигурантом уже двух уголовных дел — одно рассматривается в Мишкинском районном суде, второе на днях поступило в горсуд Кургана. Оба связаны с предоставлением ему бюджетных средств департаментом АПК и отчетностям», — рассказали источники.

Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. Уголовное дело Исмаила Ялхороева по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.3 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных с использованием служебного положения в результате совершенного преступления) зарегистрировано в горсуде Кургана 22 октября. По версии следствия, мужчина присвоил порядка 3,3 миллиона рублей субсидий, выданных ему департаментом АПК области. Ялхороев якобы предоставил сфальсифицированные бумаги в департамент для получения средств.

Продолжение после рекламы

Два года назад Ялхороева уже вызвали в суд по обвинению в незаконном получении субсидий АПК. Его и несколько других бизнесменов, а также бывшую чиновницу обвинили в изготовлении отчетности по фиктивно проведенным работам на сумму 25,2 миллиона рублей. Следователи считали, что Ялхороев отчитался перед департаментом за полученные из бюджета деньги, которые потратил не на развитие своего фермерского хозяйства, а на закуп иномарок в лизинг.

Курганский горсуд постановил передать дело в районный суд Мишкинского муниципального округа, где и произошли вменяемые фермеру эпизоды. В Мишкино дело Ялхороева рассматривается с августа 2025 года.