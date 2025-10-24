Девять детей, вера и служение округу: новая курганская глава Швидкая дала интервью URA.RU
Глава курганского округа Швидкая берется за благоустройство и поддержку жителей сел
Фото: Пресс-служба правительства Курганской области
Многодетная мать, верующий человек и бывший руководитель дома культуры Надежда Швидкая возглавила Звериноголовский округ Курганской области. В разговоре с URA.RU она поделилась, как пришла к решению принять предложение руководства региона, почему считает управление округом делом служения и как планирует поддерживать порядок и красоту в селах.
Почему вы решили стать муниципальным руководителем?
Мне поступило предложение от руководства региона. Я долго обдумывала решение, оно далось мне непросто. Я человек верующий и православный, понимаю, что ничего не происходит случайно. Как говорят: «Кто верит в случай, тот не верит в Бога». Я в Бога верю. Считаю, что, если я могу где-то принести пользу, и у меня есть потенциал и определенный опыт, то это надо сделать. Тем более ощущаю поддержку и Вадима Михайловича, и его команды. Надеюсь и на поддержку команды, которая уже есть в округе, и на поддержку близких мне людей. Буду стараться работать на совесть и с полной отдачей, насколько я могу.
Какие качества вы считаете важными для главы округа?
Честь. Честность. Умение выстраивать отношения со всеми людьми. Слышать людей, это в первую очередь, потому что тут, наверное, сама должность — это служение. Служение своей малой родине, людям, которые живут в Звериноголовском округе. Это необходимо. В общем, все добрые качества, так или иначе, должны присутствовать у руководителя.
Какие основные задачи стоят перед вами, как перед главой округа?
Я только вхожу в курс дела. Задач много: это и благоустройство, и социальная сфера, и поддержка наших воинов и членов их семей, поддержка в адаптации, тех, кто уже пришёл с СВО. Прохождение отопительного сезона.
Какие вызовы считаете наиболее серьезными в Звериноголовском округе?
У нас уже многое при поддержке Вадима Михайловича сделано в плане ремонта социальных объектов, дорог, благоустройства. Очень красивым стал центр села Звериноголовского. Теперь надо поддерживать чистоту и порядок. И не только в Звериноголовском, а во всех селах. Важно чтобы люди привыкали к красоте и переносили эту красоту на свои придомовые территории. Чтобы то, что сделано уже, хранили, берегли. И чтобы дети наши и молодежь понимали и ценили эту красоту, труд, который в это вложен. Будем выстраивать более ответственно работу теротделов, которые отвечают за чистоту и порядок.
В силу того, что я была руководителем Дома культуры, во многих населенных пунктах, где есть клубы, я бывала. Сейчас, в качестве главы, я также планирую выехать в села, познакомиться с людьми, посмотреть не только на клубы, а на территории в целом.
Насколько поддержка семьи важна для вас в профессиональной сфере?
Поддержка семьи — это очень важно. Нужен надежный тыл, когда ты на передовой.
Сколько у вас детей? Не переживаете, что будете меньше времени проводить с ними?
Детей у меня 9. Пятеро уже взрослые, у них свои семьи. У меня 15 внуков. Двое студентов учатся в Кургане. Так что в любом случае у нас с ними общение уже периодически на расстоянии. С нами сейчас живут двое младших детей — 11 и 10 класс. Они меня понимают и поддерживают. Они мне большие помощники.
Как ваша семья отреагировала на назначение?
Когда я поделилась с детьми тем, что мне предложили возглавить округ, но у меня есть сомнения, они мне сказали: «Мама, ты справишься!». Муж тоже поддержал, сказал: «Я в тебя верю!»
Какие хобби помогают вам расслабиться после напряженных рабочих дней?
Шью для себя, для семьи, для храма и Дома культуры. Летом выращиваю цветы. Конечно же, есть огород и подсобное хозяйство, но цветы — это именно для души.
