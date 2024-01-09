09 января 2024

Мишустин утвердил план строительства новой объездной дороги в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин на осмотре выставки "Россия" вместе с главами правительств стран-участниц СНГ. Москва, мишустин михаил
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго кольца объездной дороги в Тюмени Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго транспортного кольца вокруг Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«В соответствии с распоряжением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, будет построено 20,4 километра дорог на участке от автомобильной дороги „Тюмень — Боровский — Богандинский“. Финансирование запланировано на 2026—2027 гг.», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что по планам новая дорога будет введена в эксплуатацию после 2028 года. Она будет построена в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Также с привлечением средств федерального бюджета будут отремонтированы другие крупные автодороги Тюменской области. Речь, в частности, идет о трассах Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск и Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

Ранее агентство писало о том, что на участке Транссибирской магистрали от Тюмени до Екатеринбурга планируют построить третий железнодорожный путь. Информация об этом указана в прогнозе социально-экономического развития Тюменской области до 2034 года.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго транспортного кольца вокруг Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «В соответствии с распоряжением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, будет построено 20,4 километра дорог на участке от автомобильной дороги „Тюмень — Боровский — Богандинский“. Финансирование запланировано на 2026—2027 гг.», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что по планам новая дорога будет введена в эксплуатацию после 2028 года. Она будет построена в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Также с привлечением средств федерального бюджета будут отремонтированы другие крупные автодороги Тюменской области. Речь, в частности, идет о трассах Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск и Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Ранее агентство писало о том, что на участке Транссибирской магистрали от Тюмени до Екатеринбурга планируют построить третий железнодорожный путь. Информация об этом указана в прогнозе социально-экономического развития Тюменской области до 2034 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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