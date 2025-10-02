02 октября 2025

В реку на Ямале выпустили тысячи мальков ценных рыб

Река Таз пополнилась мальками муксуна
Река Таз пополнилась мальками муксуна

В реку Таз на Ямале накануне было выпущено 150 тысяч мальков муксуна. Об этом власти Тазовского района сообщили в соцсети.

«Сегодня в реку Таз специалисты Собского рыбоводного завода выпустили 150 тысяч мальков муксуна. „Юных новоселов“ выращивали здесь же — на реке в специальных садках», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.

Это уже третий выпуск мальков в этом году. Летом специалисты завода выпустили 6,2 млн мальков муксуна и около 700 тысяч мальков нельмы.

