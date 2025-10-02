В реку на Ямале выпустили тысячи мальков ценных рыб

Река Таз пополнилась мальками муксуна
В реку Таз на Ямале накануне было выпущено 150 тысяч мальков муксуна. Об этом власти Тазовского района сообщили в соцсети.
«Сегодня в реку Таз специалисты Собского рыбоводного завода выпустили 150 тысяч мальков муксуна. „Юных новоселов“ выращивали здесь же — на реке в специальных садках», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВодоемы ЯНАО пополнят 13 миллионов мальков ценных рыб
Это уже третий выпуск мальков в этом году. Летом специалисты завода выпустили 6,2 млн мальков муксуна и около 700 тысяч мальков нельмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!