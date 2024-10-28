В Екатеринбурге подвели итоги фестиваля молодежной журналистики TIME CODE

14-й сезон фестиваля посвятили искусственному интеллекту и сферам его применения Фото предоставлено организаторами фестиваля

Более 450 участников со всей России собрались на Всероссийском фестивале молодежной журналистики TIME CODE, который проходил 26 и 27 октября в Екатеринбурге. Вместе с экспертами в сфере медиа юные журналисты обсудили будущее профессии во времена развития нейросетей и определили победителей фестиваля.

В этом году мероприятие впервые проходило на трех площадках — во Дворце молодежи, «Салюте» и «Ельцин Центре». Открывала фестиваль дискуссия «Искусственный интеллект в журналистике. Представляет ли нейросеть угрозу профессии?», где модератором выступил редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров. К обсуждению подключились декан журфака Уральского федерального университета Иван Некрасов, доктор филологических наук Евгения Горина и автор YouTube-канала Nasledie.Digital Вероника Новоселова. Сошлись на том, что ИИ — не враг журналисту, а помощник, заменить человека (во всяком случае пока) ни одна нейросеть не сможет.

Федеральным хедлайнером фестиваля стала преподаватель Московского городского педагогического университета, культуролог, ведущая подкастов «Искусство для пацанчиков» и «Темная материя» Настя Четверикова. «Мы говорили о цифровом искусстве, — приводят ее слова организаторы. — Мне кажется, всем, в том числе молодежи, важно понимать, какими технологиями пользуются современные художники. Современное искусство всегда отражает наше время, а журналисты пишут о нашем времени».

Среди экспертов фестиваля были и другие известные представители медиа. Среди них — нейрохудожница и автор telegram-канала «ЭйАйЛера» Валерия Титова, специалист по цифровизации и AI-технологиям в сфере культуры и искусства Варвара Любова, аналитик службы дата-журналистики «Яндекса» Алексей Смагин и другие.

Гран-при фестиваля получила команда студентов МГИМО и МГУ Фото предоставлено организаторами фестиваля

Одним из главных событий фестиваля стало награждение победителей конкурса TIME CODE. В 2024 году на конкурс поступило около 700 работ. Участники представляли их в номинациях «Видеорепортаж», «Фоторепортаж», «Мультимедийный проект», «Интервью», «Статья», «Молодежное издание». Отдельно отмечали работы в номинации «Верю в себя», посвященной спортивной тематике, также награды вручал центр гражданско-патриотического воспитания «Каравелла».

Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко подытожил, что TIME CODE — важное событие для профессионального сообщества. «Оно дает возможность поддерживать, развивать и популяризировать такую важную профессию. Благодарю партнеров и организаторов за то, что на площадке фестиваля состоялись интересные лекции и дискуссии, а у нас с Денисом Аллаяровым даже появилась идея создать в школах Екатеринбурга профильные журналистские классы», — заявил Шевченко.

TIME CODE проводится Дворцом молодежи с 2011 года. Победители фестиваля попадают в реестр талантливых детей России и получают преимущество при отборе на участие в смене образовательного центра «Сириус» в Сочи, а также при поступлении на журфак в вузы.

URA.RU было главным информационным партнером события. Также фестиваль поддержали компании «Верный», «СКБ -Контур», Сбер, Play Digital Art, «ЖизньМарт», департамент образования мэрии Екатеринбурга, ЕАСИ, фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», коммуникационное агентство «О’смысле».