Врачи ХМАО вшивают пациентам прибор, подающий электрический разряд в сердце

Врачи Кардиоцентра Сургута освоили новый способ помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они устанавливают под кожу человека специальный прибор, который в критической ситуации способен подать электрический разряд в сердце. Об этом сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов.
«Врачи Кардиоцентра освоили новую технологию в лечении пациентов с высоким риском внезапной сердечной смерти… Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор — это небольшой, но высокотехнологичный гаджет, который круглосуточно контролирует работу сердца. Он подает разряд только в критических ситуациях — при остановке, резком замедлении или нарушении сердечного ритма. По сути, это персональная скорая помощь, всегда находящаяся рядом», — написал Пасков в своем telegram-канале.
Такой прибор уже установлен для трех жителей Пыть-Яха, Нижневартовска и Сургута. Все они отлично перенесли операцию и спокойно прошли восстановление.
Врачи из окружной клинической больницы Сургута разработали инновационный метод проведения операций на кишечнике путем создания «виртуальной илеостомы» (закрепления петли кишечника под кожей живота). Это даёт врачам больше времени для принятия решения об установке стомы и минимизирует риски.
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