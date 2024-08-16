В Новом Уренгое задержали пьяного свердловчанина, который летел в Тюмень

В аэропорту Нового Уренгоя двоих пассажиров сняли с рейсов сотрудники полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Двух пьяных пассажиров не пустили на рейсы в аэропорту Нового Уренгоя
Двух пьяных пассажиров не пустили на рейсы в аэропорту Нового Уренгоя Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) полицейские сняли с рейсов двух пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Одним из них был житель Свердловской области, летевший в Тюмень, сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО.

«Ранее не имевший проблем с законом, не работающий 54-летний житель города Туринск Свердловской области распивал горячительные напитки в стерильной зоне аэропорта. При посадке в самолет от мужчины исходил запах алкоголя, координация движений была нарушена», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в VK.

Второй пассажир, хотевший улететь в Уфу, устроил в здании аэропорта дебош, находился в состоянии алкогольного опьянения и громко матерился. На обоих нарушителей общественного порядка были составлены административные протоколы.

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) полицейские сняли с рейсов двух пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Одним из них был житель Свердловской области, летевший в Тюмень, сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО. «Ранее не имевший проблем с законом, не работающий 54-летний житель города Туринск Свердловской области распивал горячительные напитки в стерильной зоне аэропорта. При посадке в самолет от мужчины исходил запах алкоголя, координация движений была нарушена», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в VK. Второй пассажир, хотевший улететь в Уфу, устроил в здании аэропорта дебош, находился в состоянии алкогольного опьянения и громко матерился. На обоих нарушителей общественного порядка были составлены административные протоколы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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