В Новом Уренгое задержали пьяного свердловчанина, который летел в Тюмень

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) полицейские сняли с рейсов двух пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Одним из них был житель Свердловской области, летевший в Тюмень, сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО.
«Ранее не имевший проблем с законом, не работающий 54-летний житель города Туринск Свердловской области распивал горячительные напитки в стерильной зоне аэропорта. При посадке в самолет от мужчины исходил запах алкоголя, координация движений была нарушена», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в VK.
Второй пассажир, хотевший улететь в Уфу, устроил в здании аэропорта дебош, находился в состоянии алкогольного опьянения и громко матерился. На обоих нарушителей общественного порядка были составлены административные протоколы.
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