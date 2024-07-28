28 июля 2024

В ХМАО назвали вакансии, куда проще всего устроиться на работу

Компании ХМАО стали массово набирать рабочий персонал
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели заинтересовались рабочими кадрами
Работодатели заинтересовались рабочими кадрами Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе проще всего трудоустроиться рабочему персоналу, а также в отрасли продаж и обслуживания клиентов. За месяц интерес работодателей к новым сотрудникам в этих сферах вырос более чем на 20%.

«За последний месяц наиболее высокий спрос по ХМАО наблюдался среди рабочего персонала — число вакансий выросло на 27%. В сфере продаж и обслуживания клиентов интерес работодателей вырос на 22%. А по линии производства и сервисного обслуживания компании стали искать сотрудников на 19% чаще», — следует из статистики сервиса HeadHunter.

Повышение спроса на сотрудников наблюдается и в сфере строительства и недвижимости (+19%), а также в транспортной и логистической отрасли (+15%). Реже всего компании искали работников для добычи сырья и в сегменте сельского хозяйства — за месяц спрос здесь вырос лишь на 5%.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих вакансиях в нефтяных компаниях для вахтовиков. Оказалось, что одни из наиболее выгодных позиций в «нефтянке» предлагаются инженерам.

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В Ханты-Мансийском автономном округе проще всего трудоустроиться рабочему персоналу, а также в отрасли продаж и обслуживания клиентов. За месяц интерес работодателей к новым сотрудникам в этих сферах вырос более чем на 20%. «За последний месяц наиболее высокий спрос по ХМАО наблюдался среди рабочего персонала — число вакансий выросло на 27%. В сфере продаж и обслуживания клиентов интерес работодателей вырос на 22%. А по линии производства и сервисного обслуживания компании стали искать сотрудников на 19% чаще», — следует из статистики сервиса HeadHunter. Повышение спроса на сотрудников наблюдается и в сфере строительства и недвижимости (+19%), а также в транспортной и логистической отрасли (+15%). Реже всего компании искали работников для добычи сырья и в сегменте сельского хозяйства — за месяц спрос здесь вырос лишь на 5%. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих вакансиях в нефтяных компаниях для вахтовиков. Оказалось, что одни из наиболее выгодных позиций в «нефтянке» предлагаются инженерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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