В ХМАО назвали вакансии, куда проще всего устроиться на работу

В Ханты-Мансийском автономном округе проще всего трудоустроиться рабочему персоналу, а также в отрасли продаж и обслуживания клиентов. За месяц интерес работодателей к новым сотрудникам в этих сферах вырос более чем на 20%.
«За последний месяц наиболее высокий спрос по ХМАО наблюдался среди рабочего персонала — число вакансий выросло на 27%. В сфере продаж и обслуживания клиентов интерес работодателей вырос на 22%. А по линии производства и сервисного обслуживания компании стали искать сотрудников на 19% чаще», — следует из статистики сервиса HeadHunter.
Повышение спроса на сотрудников наблюдается и в сфере строительства и недвижимости (+19%), а также в транспортной и логистической отрасли (+15%). Реже всего компании искали работников для добычи сырья и в сегменте сельского хозяйства — за месяц спрос здесь вырос лишь на 5%.
Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих вакансиях в нефтяных компаниях для вахтовиков. Оказалось, что одни из наиболее выгодных позиций в «нефтянке» предлагаются инженерам.
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