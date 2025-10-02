Хинштейн забил тревогу из-за недостатка бензина в Курской области

Обращения граждан по поводу дефицита бензина на автозаправочных станциях (АЗС) продолжаются в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Продолжаю получать обращения от наших жителей по поводу ситуации с бензином на АЗС. Вопрос держу на контроле», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По его поручению, временно исполняющий обязанности председателя Правительства Курской области Александр Чепик выехал на заправки региона, чтобы лично оценить ситуацию с наличием топлива и очередями.
Как отметил депутат, очереди на автозаправках действительно наблюдаются. Однако, по информации, полученной от руководства сети «Роснефть», на их заправках не введено ограничений по объему отпускаемого бензина. Поставки топлива продолжаются и даже были увеличены. В то же время у других сетей АЗС в регионе имеются определенные сложности. Компании ожидают поступления дополнительных объемов бензина в ближайшее время.
Депутат обратился к жителям области с просьбой сохранять спокойствие. По его словам, искусственный ажиотаж только усугубляет проблему. Для предотвращения необоснованного повышения цен на бензин Хинштейн сообщил о направлении срочного обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
