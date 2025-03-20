20 марта 2025

На Ямале откроют новые центры для военной подготовки молодежи

В ЯНАО построят три военно-патриотических центра
© Служба новостей «URA.RU»
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Юнармейцы будут заниматься в новых военных центрах
Юнармейцы будут заниматься в новых военных центрах Фото:

Патриотические центры и центр военно-тактической подготовки откроют в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко (ЯНАО). Они будут рассчитаны на обучение юнармейцев и обычных граждан военной подготовке, об этом сообщили на сайте окружного правительства.

«Два патриотических центра и один центр военно-тактической подготовки появятся на Ямале. Открытие запланировано до конца этого года в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко. Новые объекты станут главными площадками для детей и молодежи, где они смогут развивать командный дух, улучшать физическую подготовку и знакомиться с азами военного дела», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.

«Юбилейный» в Губкинском и «Патриот» в Муравленко откроют двери для штабов «Юнармии» и поисковых отрядов. А в ноябрьском центре военно-тактической подготовки каждый сможет пройти обучение для службы в вооруженных силах России.

Центр будет включать тактический городок площадью 2500 квадратных метров, а за лесом появится крытый полигон на 900 квадратных метров для имитации городской застройки с полосой препятствий. Летом молодежь сможет проживать в палаточном комплексе, чтобы погрузиться в военные условия.

Ранее URA.RU сообщало, что юнармейский отряд в Ноябрьске (ЯНАО) назвали в честь погибшего героя СВО Богдана Барышникова. Командиру юнармейцев в торжественной обстановке вручили сертификат о присвоении отряду «Сокол» имени Рустама Ташрипова.

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Патриотические центры и центр военно-тактической подготовки откроют в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко (ЯНАО). Они будут рассчитаны на обучение юнармейцев и обычных граждан военной подготовке, об этом сообщили на сайте окружного правительства. «Два патриотических центра и один центр военно-тактической подготовки появятся на Ямале. Открытие запланировано до конца этого года в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко. Новые объекты станут главными площадками для детей и молодежи, где они смогут развивать командный дух, улучшать физическую подготовку и знакомиться с азами военного дела», — сообщили на сайте правительства ЯНАО. «Юбилейный» в Губкинском и «Патриот» в Муравленко откроют двери для штабов «Юнармии» и поисковых отрядов. А в ноябрьском центре военно-тактической подготовки каждый сможет пройти обучение для службы в вооруженных силах России. Центр будет включать тактический городок площадью 2500 квадратных метров, а за лесом появится крытый полигон на 900 квадратных метров для имитации городской застройки с полосой препятствий. Летом молодежь сможет проживать в палаточном комплексе, чтобы погрузиться в военные условия. Ранее URA.RU сообщало, что юнармейский отряд в Ноябрьске (ЯНАО) назвали в честь погибшего героя СВО Богдана Барышникова. Командиру юнармейцев в торжественной обстановке вручили сертификат о присвоении отряду «Сокол» имени Рустама Ташрипова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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