Пермские власти раскрыли план подготовки молодежи к военной службе

В Пермском крае допризывников отправят на углубленное медицинское обследование
В Пермском муниципальном округе допризывников отправят на учебно-полевые сборы. Также молодые люди, у которых выявлены какие-либо заболевания, пройдут углубленное медицинское обследование. Это следует из плана подготовка граждан по основам военной службы, с которым ознакомился корреспондент URA.RU.

«Подготовка граждан по основам военной службы: проведение пятидневных учебно-полевых сборов с обучающимися 10-11 классов общеобразовательных организаций округа; проведение углубленного медицинского обследования граждан по имеющимся заболеваниям в период между первоначальной постановкой их на воинский учет и призывом на военную службу», — сказано в документе.

Организационные мероприятия рассчитаны на 2025-2026 учебный год. За каждое из них отвечает конкретный исполнитель. Так, окружному военкомату поручено вести «информационно-агитационная работу» с выпускниками, отбирать кандидатов и направлять их для поступления в военные вузы. Пермская центральная окружная больница проконтролирует физическое развитие допризывников. Руководители образовательных организация должны создать необходимую материально-техническую базу для подготовки школьников к военной службе.

