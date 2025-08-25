Пермские власти раскрыли план подготовки молодежи к военной службе

В Пермском муниципальном округе допризывников отправят на учебно-полевые сборы. Также молодые люди, у которых выявлены какие-либо заболевания, пройдут углубленное медицинское обследование. Это следует из плана подготовка граждан по основам военной службы, с которым ознакомился корреспондент URA.RU.
«Подготовка граждан по основам военной службы: проведение пятидневных учебно-полевых сборов с обучающимися 10-11 классов общеобразовательных организаций округа; проведение углубленного медицинского обследования граждан по имеющимся заболеваниям в период между первоначальной постановкой их на воинский учет и призывом на военную службу», — сказано в документе.
Организационные мероприятия рассчитаны на 2025-2026 учебный год. За каждое из них отвечает конкретный исполнитель. Так, окружному военкомату поручено вести «информационно-агитационная работу» с выпускниками, отбирать кандидатов и направлять их для поступления в военные вузы. Пермская центральная окружная больница проконтролирует физическое развитие допризывников. Руководители образовательных организация должны создать необходимую материально-техническую базу для подготовки школьников к военной службе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!