Экс-владелец «Южуралзолота» Струков заплатит почти 4 млрд рублей за вред природе

Городский суд в Пласте удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю национализированного холдинга «Южуралзолото» Константину Струкову. Бывший владелец ЮГК обязан выплатить в бюджет 3,9 млрд рублей в счет возмещения вреда, нанесенного природе его компанией.
«Процесс завершен. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме», — пояснили URA.RU в суде.
Генпрокуратура РФ подала иск, в котором просила взыскать с бизнесмена более 3,9 млрд рублей, 30 июля. В такую сумму оценили ущерб от деятельности компаний золотодобытчика. В качестве соответчиков выступали теперь уже бывший глава СКР по региону Алексей Колбасин, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Они, как считает истец, не приняли мер по надзору за фирмами Струкова.
Компании «Южуралзолота» стали государственными летом 2025 года. Перед этим сотрудники регионального УФСБ провели оперативные мероприятия в офисах компании, в дальнейшем они же осуществляли оперативное сопровождение уголовных дел. Причиной для национализации Генпрокуратура РФ назвала лоббистские усилия, которые Струков предпринимал в должности вице-спикера заксобрания для создания преференций для своего бизнеса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!