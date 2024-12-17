Стало известно, кто застроит в Перми участок на месте бывшего киноцентра «Премьер»

Пермские власти определились с подрядчиком, который в рамках комплексного развития территории (КРТ) будет застраивать участки в центре краевой столицы. Речь о земле в районе бывшего кинотеатра «Премьер», а также улиц Куйбышева, Пионерской и Глеба Успенского. Победителем электронных торгов стала структура девелопера «Кортрос».
«Участники аукциона сделали более тысячи шагов для повышения цены. В конечном итоге право осваивать КРТ выиграло ООО „Строитель“, близкое к холдингу „Кортрос“», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Издание уточняет, что итоговая цена контракта составила 356 миллионов рублей.
Победитель обязан расселить 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов, возвести на участке жилые дома и социальную инфраструктуру. Общая площадь застройки в центре краевой столицы в рамках КРТ на участке от улицы Механошина до улицы Белинского составляет 12,5 гектаров. В аукционе приняли участие семь девелоперов. Среди них — застройщики из Москвы, Екатеринбурга и Перми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!