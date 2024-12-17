17 декабря 2024

Стало известно, кто застроит в Перми участок на месте бывшего киноцентра «Премьер»

В Перми КРТ по улице Куйбышева займутся структуры «Кортроса»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость КРТ в районе кинотеатра «Премьер» составила 356 миллионов рублей
Стоимость КРТ в районе кинотеатра «Премьер» составила 356 миллионов рублей Фото:

Пермские власти определились с подрядчиком, который в рамках комплексного развития территории (КРТ) будет застраивать участки в центре краевой столицы. Речь о земле в районе бывшего кинотеатра «Премьер», а также улиц Куйбышева, Пионерской и Глеба Успенского. Победителем электронных торгов стала структура девелопера «Кортрос».

«Участники аукциона сделали более тысячи шагов для повышения цены. В конечном итоге право осваивать КРТ выиграло ООО „Строитель“, близкое к холдингу „Кортрос“», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Издание уточняет, что итоговая цена контракта составила 356 миллионов рублей.

Победитель обязан расселить 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов, возвести на участке жилые дома и социальную инфраструктуру. Общая площадь застройки в центре краевой столицы в рамках КРТ на участке от улицы Механошина до улицы Белинского составляет 12,5 гектаров. В аукционе приняли участие семь девелоперов. Среди них — застройщики из Москвы, Екатеринбурга и Перми.

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Пермские власти определились с подрядчиком, который в рамках комплексного развития территории (КРТ) будет застраивать участки в центре краевой столицы. Речь о земле в районе бывшего кинотеатра «Премьер», а также улиц Куйбышева, Пионерской и Глеба Успенского. Победителем электронных торгов стала структура девелопера «Кортрос». «Участники аукциона сделали более тысячи шагов для повышения цены. В конечном итоге право осваивать КРТ выиграло ООО „Строитель“, близкое к холдингу „Кортрос“», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Издание уточняет, что итоговая цена контракта составила 356 миллионов рублей. Победитель обязан расселить 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов, возвести на участке жилые дома и социальную инфраструктуру. Общая площадь застройки в центре краевой столицы в рамках КРТ на участке от улицы Механошина до улицы Белинского составляет 12,5 гектаров. В аукционе приняли участие семь девелоперов. Среди них — застройщики из Москвы, Екатеринбурга и Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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