Происшествия

ДТП

Под Саткой женщина с ребенком погибли в ДТП на скользкой дороге. Фото

21 октября 2025 в 10:39
Авария произошла утром 21 октября (архивное фото)

Авария произошла утром 21 октября (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саткинском районе Челябиснкой области утром 21 октября в ДТП погибли женщина с ребенком. Они ехали в легковом автомобиле, который врезался в грузовик. Их тела из искореженной машины доставали сотрудники МЧС.

«В результате происшествия погибли водитель (женщина) и пассажир (девочка 12 лет) легкового автомобиля. Сотрудники МЧС России провели деблокацию погибших», — уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

Авария произошла на дороге Сатка — Тастуба. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия. В свою очередь в региональном МЧС просят водителей сменить шины на зимние, соблюдать скоростной режим и не допускать нарушений правил обгона.

ДЛП произошло в Саткинском районе

Фото: Пресс-служба МЧС России по Челябинской области


В аварии погибли женщина и ребенок

Фото: Пресс-служба МЧС России по Челябинской области

