В Саткинском районе Челябиснкой области утром 21 октября в ДТП погибли женщина с ребенком. Они ехали в легковом автомобиле, который врезался в грузовик. Их тела из искореженной машины доставали сотрудники МЧС.

«В результате происшествия погибли водитель (женщина) и пассажир (девочка 12 лет) легкового автомобиля. Сотрудники МЧС России провели деблокацию погибших», — уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

Авария произошла на дороге Сатка — Тастуба. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия. В свою очередь в региональном МЧС просят водителей сменить шины на зимние, соблюдать скоростной режим и не допускать нарушений правил обгона.

