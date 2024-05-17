Замглавы МИД РФ Рябков: США затягивают обмен заключенными

Россия призывает Соединенные штаты отреагировать на предложения по обмену заключенными, но Вашингтон затягивает паузу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Раньше удавалось некоторые резонансные случаи, что называется, закрыть, а потом возникла нынешняя длительная пауза... Наши предложения до сих пор американской стороной не воспринимаются", — заявил Рябков в интервью ТАСС.
Продвижение обменов полностью зависит от США. Но американская сторона вместо конкретной работы проводит "эпизодические публичные шоу" и нагнетает информационный шум вокруг резонансных случаев. Российская стороны озабочена ситуаций вокруг некоторых соотечественников, которые отбывают умопомрачительные сроки по надуманным статьям. "Виктором Бутом, и Константином Ярошенко эта история отнюдь не закончилась", — заключил Рябков.
В текущей ситуации сотрудничество между Россией и США возможно лишь в плане обмена заключенными, но не военнопленными, рассказал в беседе с URA.RU политолог, доцент совета по международным делам Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По другим темам Россия не будет вести разговор до того, как американцы будут готовы говорить об Украине, добавил эксперт.
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