16 октября 2025

Курганцы отдают бесплатно вещи, мебель и стройматериалы

В Кургане бесплатно отдают мебель и вещи
В Кургане бесплатно отдают мебель и вещи

В Кургане горожане предлагают бесплатно на условиях самовывоза забрать мебельные стенки, диваны, стройматериалы, а также одежду. Об этом говорится в объявлениях.

«Живу в Заозерном, предлагаю бесплатно стенку и шкаф, саморазбор и самовывоз. Отдам мебель и вещи в центре города. Отдаю стройматериалы на условиях самовывоза в Рябково», — сообщается в объявлениях.

Ранее жители Кургана предлагали бесплатно забрать у них газовые плиты, стиральные машины и дрова на условиях самовывоза. Также в объявлениях предлагались бесплатные деревянные поддоны.

