Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Финал фестиваля коми-пермяцкой культуры «Любитом» пройдет в Москве

25 октября 2025 в 20:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фест посвящен коми-пермякам: их культуре, языку

Фест посвящен коми-пермякам: их культуре, языку

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Москве с 5 по 9 ноября 2025 года пройдет третий, финальный акт фестиваля коми-пермяцкой культуры «Любитом». Мероприятие завершит масштабный федеральный проект, который объединяет традиции и современное искусство народов северо-востока страны. Первая часть фестиваля прошла в июле в Перми, вторая — в сентябре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

«„Любитом“ — фест про коми-пермяцкое: культуру, язык, жизнь, народ и любовь. Проект направлен на формирование устойчивой культурной инфраструктуры в малонаселенных регионах, развитие инклюзивного театра, работу с локальной идентичностью и языковым разнообразием», — сказано на сайте правительства Пермского края.

В каждом городе фестиваль длится ровно 100 часов, становясь местом для встречи коми-пермяцкой культуры с современными формами искусства — театром, музыкой, цифровыми инсталляциями и гастрономией. Первый акт состоялся с 9 по 13 июля 2025 года в Перми. Второй прошел с 10 по 14 сентября в Санкт-Петербурге. Закроет фестиваль третий акт с 5 по 9 ноября в Москве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал