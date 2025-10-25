Финал фестиваля коми-пермяцкой культуры «Любитом» пройдет в Москве

Фест посвящен коми-пермякам: их культуре, языку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Москве с 5 по 9 ноября 2025 года пройдет третий, финальный акт фестиваля коми-пермяцкой культуры «Любитом». Мероприятие завершит масштабный федеральный проект, который объединяет традиции и современное искусство народов северо-востока страны. Первая часть фестиваля прошла в июле в Перми, вторая — в сентябре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

«„Любитом“ — фест про коми-пермяцкое: культуру, язык, жизнь, народ и любовь. Проект направлен на формирование устойчивой культурной инфраструктуры в малонаселенных регионах, развитие инклюзивного театра, работу с локальной идентичностью и языковым разнообразием», — сказано на сайте правительства Пермского края.