Рецидивиста-наркодилера из Прикамья поймали удмуртские полицейские
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ижевске сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего уроженца Пермского края по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
«Ссотрудники ОКОН УМВД России по Ижевску по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 44-летнего ранее судимого за аналогичное преступление жителя Пермского края. При обыске арендованной квартиры мужчины изъяли 39 свертков с синтетическим веществом, три пакета с веществом растительного происхождения, электронные весы и упаковку. Кроме того, 11 свертков нашли в тайниках», — говорится на сайте ведомства.
По данным полиции, мужчина выполнял задания интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Закладки он получал в лесополосе в Устиновском районе Ижевска, чтобы анонимно сбывать наркотики в городе. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
