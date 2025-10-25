Рецидивиста-наркодилера из Прикамья поймали удмуртские полицейские

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ижевске сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего уроженца Пермского края по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

«Ссотрудники ОКОН УМВД России по Ижевску по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 44-летнего ранее судимого за аналогичное преступление жителя Пермского края. При обыске арендованной квартиры мужчины изъяли 39 свертков с синтетическим веществом, три пакета с веществом растительного происхождения, электронные весы и упаковку. Кроме того, 11 свертков нашли в тайниках», — говорится на сайте ведомства.