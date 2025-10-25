Пермские синоптики рассказали, какая погода ждет жителей региона
Осадки ожидают пермяков
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жителей Пермского края 26 октября ожидают кратковременные осадки и ночное похолодание. На севере и востоке региона прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем же преимущественно без осадков, сообщили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«26 октября ночью осадки небольшой интенсивности ожидаются по северу и востоку региона: мокрый снег, дождь. Днем под влиянием гребня антициклона преимущественно без осадков», — отмечается в telegram-канале центра.
По данным синоптиков, за счет прояснений в облачном покрове температура воздуха в приземном слое понизится ночью до -3…2 градусов, в Перми около 0 градусов. Дневной прогрев составит 3…8 градусов, в Перми около 6 градусов.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!