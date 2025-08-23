23 августа 2025

Филатов: мошенники начали убеждать людей скачивать программы удаленного доступа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники убеждают россиян скачивать программы удаленного доступа
Мошенники убеждают россиян скачивать программы удаленного доступа Фото:

Мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают россиян устанавливать программы удаленного доступа. Они требуют ввод конфиденциальных данных в мобильных приложениях, чтобы затем использовать их для оформления займов. Об этом рассказал юрист Владимир Филатов.

«Мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают установить программы удаленного доступа и вводить конфиденциальные данные. Это приводит к заключению договоров займа или кредитования от имени потерпевшего», — рассказал Филатов в интервью РИА Новости.

Юрист отметил, что такие действия подпадают под ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 159.6 УК РФ (мошенничество с использованием IT-технологий), ст. 273 УК РФ (вредоносные программы) и ст. 327 УК РФ (подделка документов). Кроме того, кредитный договор, заключенный под влиянием обмана, может быть признан недействительным согласно ст. 178 ГК РФ. Филатов советует гражданам включить уведомления обо всех действиях в личном кабинете и при подозрительной активности обращаться в банк, МВД и Банк России.

Ранее эксперты сообщали о росте числа телефонных мошенничеств, когда злоумышленники представлялись сотрудниками военкоматов, службы доставки или Роскомнадзора и под разными предлогами пытались получить доступ к личным данным граждан и их аккаунтам на портале «Госуслуги». Мошенники используют многоступенчатые схемы обмана, в том числе создание ощущения срочности и обращение от имени различных официальных структур, чтобы убедить жертв передать коды из SMS или оформить кредиты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают россиян устанавливать программы удаленного доступа. Они требуют ввод конфиденциальных данных в мобильных приложениях, чтобы затем использовать их для оформления займов. Об этом рассказал юрист Владимир Филатов. «Мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают установить программы удаленного доступа и вводить конфиденциальные данные. Это приводит к заключению договоров займа или кредитования от имени потерпевшего», — рассказал Филатов в интервью РИА Новости. Юрист отметил, что такие действия подпадают под ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 159.6 УК РФ (мошенничество с использованием IT-технологий), ст. 273 УК РФ (вредоносные программы) и ст. 327 УК РФ (подделка документов). Кроме того, кредитный договор, заключенный под влиянием обмана, может быть признан недействительным согласно ст. 178 ГК РФ. Филатов советует гражданам включить уведомления обо всех действиях в личном кабинете и при подозрительной активности обращаться в банк, МВД и Банк России. Ранее эксперты сообщали о росте числа телефонных мошенничеств, когда злоумышленники представлялись сотрудниками военкоматов, службы доставки или Роскомнадзора и под разными предлогами пытались получить доступ к личным данным граждан и их аккаунтам на портале «Госуслуги». Мошенники используют многоступенчатые схемы обмана, в том числе создание ощущения срочности и обращение от имени различных официальных структур, чтобы убедить жертв передать коды из SMS или оформить кредиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...