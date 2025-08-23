Филатов: мошенники начали убеждать людей скачивать программы удаленного доступа

Мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают россиян устанавливать программы удаленного доступа. Они требуют ввод конфиденциальных данных в мобильных приложениях, чтобы затем использовать их для оформления займов. Об этом рассказал юрист Владимир Филатов.
«Мошенники под видом сотрудников банков или техподдержки убеждают установить программы удаленного доступа и вводить конфиденциальные данные. Это приводит к заключению договоров займа или кредитования от имени потерпевшего», — рассказал Филатов в интервью РИА Новости.
Юрист отметил, что такие действия подпадают под ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 159.6 УК РФ (мошенничество с использованием IT-технологий), ст. 273 УК РФ (вредоносные программы) и ст. 327 УК РФ (подделка документов). Кроме того, кредитный договор, заключенный под влиянием обмана, может быть признан недействительным согласно ст. 178 ГК РФ. Филатов советует гражданам включить уведомления обо всех действиях в личном кабинете и при подозрительной активности обращаться в банк, МВД и Банк России.
Ранее эксперты сообщали о росте числа телефонных мошенничеств, когда злоумышленники представлялись сотрудниками военкоматов, службы доставки или Роскомнадзора и под разными предлогами пытались получить доступ к личным данным граждан и их аккаунтам на портале «Госуслуги». Мошенники используют многоступенчатые схемы обмана, в том числе создание ощущения срочности и обращение от имени различных официальных структур, чтобы убедить жертв передать коды из SMS или оформить кредиты.
