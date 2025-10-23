Ремонт одной из линий ЗАЭС завершен
На Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии
Ремонт высоковольтной линии «Днепровская» 750 кВ завершен, что позволило восстановить внешнее электроснабжение Запорожской АЭС после месячного простоя. Работы проводились в условиях локального перемирия, обеспечивая безопасность персонала и объекта, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«После месячного перерыва в подаче электроэнергии на Запорожскую АЭС возобновилось внешнее электроснабжение. Это стало возможным после завершения ремонта линии Днепровская 750 кВ в условиях локального прекращения огня», — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.
По словам генерального директора организации, восстановление подачи электроэнергии является важнейшим элементом для поддержания ядерной безопасности. МАГАТЭ осуществляет координацию дальнейших ремонтных работ на линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная» с обеими сторонами.
Линия электропередачи «Ферросплавная-1» была выведена из эксплуатации в мае текущего года, а линия «Днепровская» была отключена 23 сентября в результате обстрела со стороны украинских военных. С этого времени Запорожская атомная электростанция получает электроэнергию исключительно за счет резервных дизель-генераторов. По данным МАГАТЭ, инцидент с «Днепровской» линией стал уже десятым случаем полной потери внешнего энергоснабжения станции. 18 октября, после четырех недель отключения начались восстановительные работы на поврежденных линиях электропередачи, ведущих к ЗАЭС. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что проведение ремонта стало возможным только благодаря предоставленным со стороны Украины гарантиям безопасности.
