Происшествия

Ремонт одной из линий ЗАЭС завершен

23 октября 2025 в 12:28
На Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Ремонт высоковольтной линии «Днепровская» 750 кВ завершен, что позволило восстановить внешнее электроснабжение Запорожской АЭС после месячного простоя. Работы проводились в условиях локального перемирия, обеспечивая безопасность персонала и объекта, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«После месячного перерыва в подаче электроэнергии на Запорожскую АЭС возобновилось внешнее электроснабжение. Это стало возможным после завершения ремонта линии Днепровская 750 кВ в условиях локального прекращения огня», — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

По словам генерального директора организации, восстановление подачи электроэнергии является важнейшим элементом для поддержания ядерной безопасности. МАГАТЭ осуществляет координацию дальнейших ремонтных работ на линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная» с обеими сторонами.

Линия электропередачи «Ферросплавная-1» была выведена из эксплуатации в мае текущего года, а линия «Днепровская» была отключена 23 сентября в результате обстрела со стороны украинских военных. С этого времени Запорожская атомная электростанция получает электроэнергию исключительно за счет резервных дизель-генераторов. По данным МАГАТЭ, инцидент с «Днепровской» линией стал уже десятым случаем полной потери внешнего энергоснабжения станции. 18 октября, после четырех недель отключения начались восстановительные работы на поврежденных линиях электропередачи, ведущих к ЗАЭС. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что проведение ремонта стало возможным только благодаря предоставленным со стороны Украины гарантиям безопасности.

