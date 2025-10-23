Ремонт одной из линий ЗАЭС завершен

Линия электропередачи «Ферросплавная-1» была выведена из эксплуатации в мае текущего года, а линия «Днепровская» была отключена 23 сентября в результате обстрела со стороны украинских военных. С этого времени Запорожская атомная электростанция получает электроэнергию исключительно за счет резервных дизель-генераторов. По данным МАГАТЭ, инцидент с «Днепровской» линией стал уже десятым случаем полной потери внешнего энергоснабжения станции. 18 октября, после четырех недель отключения начались восстановительные работы на поврежденных линиях электропередачи, ведущих к ЗАЭС. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что проведение ремонта стало возможным только благодаря предоставленным со стороны Украины гарантиям безопасности.