МИД: Киев дал гарантии безопасности для ЗАЭС

22 октября 2025 в 09:40
Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Восстановление штатного внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стало возможным после получения гарантий безопасности от Украины. Об этом сообщили в МИД России. Переговоры между сторонами продолжались несколько недель.

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — рассказали в министерстве. Заявление передает РИА Новости.

В сентябре губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о нанесении ВСУ удара по ЗАЭС, охарактеризовав произошедшее как акт ядерного терроризма. По словам Балицкого, 23 сентября украинские военные вновь атаковали ключевые объекты инфраструктуры АЭС. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия электропередачи.

