МИД: Киев дал гарантии безопасности для ЗАЭС

Киев дал гарантии безопасности по ЗАЭС
Восстановление штатного внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стало возможным после получения гарантий безопасности от Украины. Об этом сообщили в МИД России. Переговоры между сторонами продолжались несколько недель.
«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — рассказали в министерстве. Заявление передает РИА Новости.
В сентябре губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о нанесении ВСУ удара по ЗАЭС, охарактеризовав произошедшее как акт ядерного терроризма. По словам Балицкого, 23 сентября украинские военные вновь атаковали ключевые объекты инфраструктуры АЭС. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия электропередачи.
