Ветеран СВО из Челябинска станет наставником для молодых бойцов
Рожков принял участие в мероприятии для призывников
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Координатор проекта патриотического воспитания благотворительного фонда «Объединение.РФ», депутат Заксобрания Челябинской области, ветеран СВО Алексей Рожков станет наставником для молодых людей, готовящихся к военной службе. Такое решение он принял во время «Дня призывника» в Сосновском районе. Об этом военнослужащий написал в своем telegram-канале.
«Мы говорили о важности воинского долга, о чести и отваге, о том, что служба в армии — это не только обязанность, но и школа жизни, которая формирует сильный характер и настоящих мужчин. Я с радостью принял предложение стать наставником для ребят. Верю, что мой опыт и знания могут быть полезны молодым, которые только вступают на этот важный жизненный путь», — отметил Алексей Рожков в своем сообщении.
Также Рожков рассказал, что получил благодарственное письмо от организаторов «Дня призывника». Он поблагодарил за приглашение и возможность внести свой вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Как сообщало URA.RU ранее, ветеран СВО Алексей Рожков занял третье место по пауэрлифтингу на первом региональном «Кубке Защитников Отечества». Соревнования прошли 11 октября в спортклубе «Динамо».
