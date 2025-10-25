Ветеран СВО из Челябинска станет наставником для молодых бойцов

Координатор проекта патриотического воспитания благотворительного фонда «Объединение.РФ», депутат Заксобрания Челябинской области, ветеран СВО Алексей Рожков станет наставником для молодых людей, готовящихся к военной службе. Такое решение он принял во время «Дня призывника» в Сосновском районе. Об этом военнослужащий написал в своем telegram-канале.

«Мы говорили о важности воинского долга, о чести и отваге, о том, что служба в армии — это не только обязанность, но и школа жизни, которая формирует сильный характер и настоящих мужчин. Я с радостью принял предложение стать наставником для ребят. Верю, что мой опыт и знания могут быть полезны молодым, которые только вступают на этот важный жизненный путь», — отметил Алексей Рожков в своем сообщении.