Остановку повредили в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на проспекте Конституции разбили стекло на автобусной остановке. Об этом рассказал в обращении один из жителей дома №69.

«На проспекте Конституции выбили стекло на остановке общественного транспорта. Осколки лежат рядом», — написал курганец на портале «Обратись». К обращению прикреплено фото, сделанное в ночное время.

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Поврежден остановочный комплекс Фото: сайт «Обратись»