Ночные вандалы разгромили остановку в Кургане. Фото
Остановку повредили в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане на проспекте Конституции разбили стекло на автобусной остановке. Об этом рассказал в обращении один из жителей дома №69.
«На проспекте Конституции выбили стекло на остановке общественного транспорта. Осколки лежат рядом», — написал курганец на портале «Обратись». К обращению прикреплено фото, сделанное в ночное время.
В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Поврежден остановочный комплекс
Фото: сайт «Обратись»
В Кургане периодически задерживают вандалов, которые ломают остановки. Власти призывают жителей не портить остановки и другие объекты благоустройства.
