Пермских девушек шантажировали интимными видео и фото

Многие пострадавшие поддавались на уговоры вымогателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правоохранительные органы Кудымкара (Пермский край) выявили опасную группу в соцсети «ВКонтакте», где размещались компрометирующие материалы о жительницах города разных возрастов. Причиной разбирательства послужило обращение мамы, обнаружившей в интернете видео с ее дочерью, выяснили журналисты.

«В ходе проверки установлено, что в сообществе под провокационным названием регулярно публиковали откровенный контент — интимные фотографии и видео девушек и женщин, сопровождаемые унизительными комментариями. Администратор группы требовал деньги за удаление постов», — передает портал «Парма-Новости». С одной из пострадавших злоумышленник получил таким образом 2 000 рублей.

По информации издания, женщина узнала о публикации с участием своей 18-летней дочери, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. После беседы и выявления обстоятельств съемки, семья обратилась в полицию с заявлением. Выяснилось, что видео было снято еще в январе одной из знакомых девушки якобы из-за ревности к знакомому.

Продолжение после рекламы

При этом масштаб проблемы является более значительным: подобные группы существуют в сотнях городов страны, убедились корреспонденты URA.RU. Как правило, действия администраторов таких пабликов носят характер шантажа.