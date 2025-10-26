Более трети мигрантов в РФ не смогли сдать русский язык с первой попытки
Экзамен на знание русского языка сдавали 275 609 человек
Фото: Илья Московец © URA.RU
Более 35% мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку с первого раза в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Согласно мониторингу Минобрнауки России в третьем квартале текущего года экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации... сдавали 275 609 человек... При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,1%», — приводят слова пресс-службы РИА Новости. Отмечается, что процент сдавших экзамен составил 86,9%.
Также уточняется, что возможность сдачи экзамена организована в 203 пунктах в каждом субъекте России, а также за пределами страны — в Таджикистане и Узбекистане. Процедура проходит на базе 88 вузов, из которых 82 подведомственны Минобрнауки РФ. Для иностранных граждан предусмотрено три уровня экзаменации: первый — для получения патента на работу, второй — для оформления разрешения на временное проживание (РВП), третий — для оформления вида на жительство (ВНЖ).
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.