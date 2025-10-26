Со следующего года в России вырастет большинство пособий

Ряд семей смогут вернуть часть уплаченного налога на доходы с 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2026 года в России будут увеличены ключевые соцвыплаты для семей с детьми, беременных женщин и других льготных категорий граждан. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, индексация затронет единое пособие для семей с детьми, единовременное пособие при рождении ребенка, маткапитал, а также страховые выплаты.

«Прежде всего увеличится единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Его размер напрямую зависит от детского прожиточного минимума, который на федеральном уровне в следующем году составит 18 371 рубль», — отметил депутат в разговоре с RT. Кроме того, парламентарий сообщил, что уже с 1 февраля 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.

Помимо этого, в будущем году будет проиндексирован и материнский капитал: выплаты увеличатся на 6,8%. Размер маткапитала после индексации достигнет 737,2 тыс. рублей за первого ребенка и 974,1 тыс. рублей — за второго. Госдума напоминает — эти средства можно будет традиционно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или накопительную пенсию матери.

Изменения затронут и страховые выплаты, которые выплачивает Фонд социального страхования. Максимальная сумма по больничному составит до 207 тысяч рублей в месяц, а декретные за 140 дней отпуска по беременности и родам — почти 956 тысяч рублей, добавил депутат. Также с 2026 года семьи с двумя и более детьми, чей совокупный доход ниже полутора прожиточных минимумов на человека, смогут получить налоговый вычет по НДФЛ. Эта мера, подчеркнул Говырин, призвана дополнительно поддержать работающих родителей.