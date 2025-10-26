Спецсистема Роскомнадзора отследит соблюдение лимита в 20 сим-карт на человека

При попытке покупки 21 симки человек натолкнется на «стоп-кран» Фото: Илья Московец © URA.RU

Контроль за лимитом в 20 sim-карт, оформленных на одного человека, будет вестись с помощью автоматизированной системы Роскомнадзора. Об этом сообщил эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина, адвокат Дмитрий Григориади.

«Покупка новой 21-й sim-карты — это самый простой сценарий. Вы приходите в салон или оформляете eSIM онлайн, оператор „пробивает“ ваши паспортные данные по базе Роскомнадзора, система в реальном времени обращается к счетчику и видит, что на вас уже числится 20 sim-карт», — пояснил Дмитрий Григориади, его слова передает ТАСС. Юрист добавил, что система фактически будет работать как «стоп-кран»: покупателю сразу откажут в оформлении новой sim-карты, пока он не расторгнет хотя бы один из действующих договоров.

В случаях, когда на человека уже зарегистрировано больше 20 sim-карт, алгоритм более сложный. Роскомнадзор проведет полную сверку данных, выявит обладателей «лишних» sim-карт и направит им уведомления: через портал «Госуслуги», смс-сообщения или личные кабинеты операторов. Пользователям предложат за 30–60 дней самостоятельно выбрать те номера, которые следует оставить. После этого нужно будет заблокировать избыточные sim-карты. При отсутствии выбора со стороны абонента будет применен формальный критерий — вероятнее всего, блокировка произойдет по хронологии оформления номеров. Операторы самостоятельно определять приоритеты не будут, а будут следовать предписаниям центральной системы Роскомнадзора.

Продолжение после рекламы