Трамп рассчитывает на хорошую сделку с Китаем

США и Китай договорятся о выгодной для обеих сторон сделке на личной встрече американского президента Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом заявил американский глава.

«В Южной Корее мы встретимся с Си, и я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят заключить сделку, мы хотим заключить сделку», — заявил Дональд Трамп, его слова передает ТАСС. По словам американского лидера, встреча с председателем КНР состоится 30 октября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Трамп пояснил, что обе стороны заинтересованы в заключении соглашения. Он добавил, что контакты с Китаем продолжатся не только во время предстоящей встречи, но и на территории обеих стран. Кроме того, планируются соглашения и с Японией, и с Южной Кореей. По словам Трампа, встреча с Китаем обещает быть «очень справедливой».

