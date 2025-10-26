Трамп рассчитывает на хорошую сделку с Китаем
Трамп анонсировал несколько встреч с Си
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
США и Китай договорятся о выгодной для обеих сторон сделке на личной встрече американского президента Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом заявил американский глава.
«В Южной Корее мы встретимся с Си, и я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят заключить сделку, мы хотим заключить сделку», — заявил Дональд Трамп, его слова передает ТАСС. По словам американского лидера, встреча с председателем КНР состоится 30 октября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.
Трамп пояснил, что обе стороны заинтересованы в заключении соглашения. Он добавил, что контакты с Китаем продолжатся не только во время предстоящей встречи, но и на территории обеих стран. Кроме того, планируются соглашения и с Японией, и с Южной Кореей. По словам Трампа, встреча с Китаем обещает быть «очень справедливой».
Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что переговоры американо-китайских делегаций на полях саммита АСЕАН в Малайзии заложили прочную базу для будущего диалога лидеров двух государств. Трамп неоднократно давал понять, что рассчитывает на высокую вероятность достижения торгового компромисса с Пекином в ходе очной встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС. В числе прочего, Трамп в ходе встречи в Китае планирует обсудить даже украинский конфликт.
- Зачем26 октября 2025 14:48А зачем Трампу и Си обсуждать украинский конфликт...? Вообще то это их не касается....Россия отстаивает свой суверенитет...не желает натовцев у своих границ...не желает обстрела мирного населения Томагавками и Таурусами...идёт процесс денацификации и дебандеризации русских территорий....