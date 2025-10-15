15 октября 2025

В Сургуте мужчина упал под колеса автобуса

Житель Сургута попал под колеса автобуса
В Сургуте возле остановочного павильона водитель автобуса наехал на 45-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«Около 16:25 в городе Сургуте на остановочном комплексе по проспекту Ленина, 52-летний водитель „ПАЗ“, по предварительным данным, при начале движения, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на упавшего на проезжую часть 45-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил травму», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства.

Ранее URA.RU писало, что авария на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» унесла жизни двух человек. Полиция устанавливает детали происшествия.

