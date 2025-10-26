Волонтеры спасли потерявшегося пенсионера в свердловском городе

Волонтеры нашли мужчину замерзшим на улице (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) волонтеры заметила на улице пожилого мужчину, которому требовалась помощь. Пенсионер с трудом передвигался и, судя по внешнему виду, замерзал. Как выяснилось, его выписали из больницы и он не мог добраться до дома. Об этом рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте»

«После опроса выяснилось, что живет мужчина в Красногорском районе, в восьми километрах от того места, где его увидели. По его словам, денег на автобус не было, поэтому он шел пешком. На вопросы отвечал сбивчиво, не помнил, откуда идет, где именно гулял», — рассказали волонтеры. Сотрудники отряда связались с информационным координатором и оперативно передали запрос на проверку данных, чтобы убедиться, не поступала ли ранее заявка о пропавшем.