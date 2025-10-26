Появилась новая версия в деле о гибели свердловчанки, чей труп нашли без головы

Тело обнаружили в лесном массиве 16 октября (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Женщина, чей труп нашли привязанным к дереву без головы в Ивделе (Свердловская область), могла приехать в город незадолго до трагедии. Такую версию URA.RU озвучил источник.

«Проверялись списки тех, кто пропал в Ивделе и Оусе за последний год, но совпадений нет. Возможно, женщина приехала из другого города или региона. Либо родственники просто не обращались в полицию, когда она пропала без вести», — сказал собеседник агентства.