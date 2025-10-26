Логотип РИА URA.RU
Появилась новая версия в деле о гибели свердловчанки, чей труп нашли без головы

Женщина, чей труп нашли без головы в Ивделе, могла быть из другого города
26 октября 2025 в 13:04
Тело обнаружили в лесном массиве 16 октября (архивное фото)

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Женщина, чей труп нашли привязанным к дереву без головы в Ивделе (Свердловская область), могла приехать в город незадолго до трагедии. Такую версию URA.RU озвучил источник.

«Проверялись списки тех, кто пропал в Ивделе и Оусе за последний год, но совпадений нет. Возможно, женщина приехала из другого города или региона. Либо родственники просто не обращались в полицию, когда она пропала без вести», — сказал собеседник агентства.

Тело заметили рабочие 16 октября возле перегона Улымсос-Оус в 59 км от Ивделя. Рядом с трупом нашли кошельки, продукты, раскладной стул, немецкую монету номиналом пять рейхсмарок 1939 года, зажигалку для газовой печи и круглые очки. На скелете были пуховик, брюки, берцы и свитер. По одной из версий, женщина могла быть нумизматом. Силовики разбираются в обстоятельствах случившегося. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.

Материал из сюжета:

Под Ивделем нашли труп без головы

