Появилась новая версия в деле о гибели свердловчанки, чей труп нашли без головы
Женщина, чей труп нашли привязанным к дереву без головы в Ивделе (Свердловская область), могла приехать в город незадолго до трагедии. Такую версию URA.RU озвучил источник.
«Проверялись списки тех, кто пропал в Ивделе и Оусе за последний год, но совпадений нет. Возможно, женщина приехала из другого города или региона. Либо родственники просто не обращались в полицию, когда она пропала без вести», — сказал собеседник агентства.
Тело заметили рабочие 16 октября возле перегона Улымсос-Оус в 59 км от Ивделя. Рядом с трупом нашли кошельки, продукты, раскладной стул, немецкую монету номиналом пять рейхсмарок 1939 года, зажигалку для газовой печи и круглые очки. На скелете были пуховик, брюки, берцы и свитер. По одной из версий, женщина могла быть нумизматом. Силовики разбираются в обстоятельствах случившегося. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
