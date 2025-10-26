В самолет «Уральских авиалиний» врезалась птица, рейс отложили
Новый рейс скоро прибудет на замену поврежденному
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Самолет «Уральских авиалинии» должен был выполнить лететь из Владикавказа в Москву, но в нос борта влетела птица. Из-за этого у воздушного судна поврежден носовой обтекатель. Чтобы не подвергать опасности пассажиров рейс перенесли, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
«У воздушного судна оказался поврежден носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на более позднее, он отправится в Домодедово в 15:00 часов», — заявили представители «Уральских авиалиний» в своем telegram-канале.
Сейчас все пассажиры расположены в ближайшей гостинице, им предоставлено питание и напитки. Также перевозчик заверил, что новое судно будет такого же размера и все купленные билеты останутся действительными.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!