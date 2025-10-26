В самолет «Уральских авиалиний» врезалась птица, рейс отложили

Новый рейс скоро прибудет на замену поврежденному Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет «Уральских авиалинии» должен был выполнить лететь из Владикавказа в Москву, но в нос борта влетела птица. Из-за этого у воздушного судна поврежден носовой обтекатель. Чтобы не подвергать опасности пассажиров рейс перенесли, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«У воздушного судна оказался поврежден носовой обтекатель. В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 перенесено на более позднее, он отправится в Домодедово в 15:00 часов», — заявили представители «Уральских авиалиний» в своем telegram-канале.