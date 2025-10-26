В парке «Таганай» объяснили, что случилось со свердловским туристом

Представители парка уверили, что турист был пьян, груб и сам разбил себе бровь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Свердловский турист, обвинивший сотрудников национального парка «Таганай» в нападении, предположительно, был нетрезв, ругался при детях матом и вел себя неподобающе. Он пытался убежать от государственных инспекторов, сделавших ему замечание, но упал и разбил себе бровь. Так объяснили случившееся в парке в ответ на запрос URA.RU.

«25 октября при обходе территории национального парка на экотропе эколого-туристического комплекса „Семибратка“ дежурными госинспекторами ФГБУ НП „Таганай“ выявлена группа нарушителей без регистрации. Один их них с признаками алкогольного опьянения громко кричал, выражался нецензурной бранью, при этом вокруг было много туристов, в том числе детские группы», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников парка, на требования прекратить хулиганские выходки мужчина не реагировал и пытался убежать, подбивая на эту и свою компанию. «Гражданин пытался скрыться и, убегая, упал и разбил бровь. После этого сотрудниками национального парка был вызван наряд полиции для фиксации правонарушения», — добавили представители «Таганая».

