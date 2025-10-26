В Екатеринбурге загорелась квартира, оттуда эвакуируют жильцов. Фото
Пожар произошел на шестом этаже
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге на улице Родонитовой, 1 загоралась квартира на шестом этаже. Из окон валит дым, а пожарные эвакуируют жильцов. Об этом сообщают очевидцы пожара.
«Пожар разгорелся на шестом этаже. С соседнего балкона жилец кричал о помощи. Одного человека увезли на скорой», — передает слова очевидца telegram-канал «Екатеринбург №1».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ранее из этого же дома в августе выпала маленькая девочка. Она также упала с шестого этажа и выжила.
Фото: читатель URA.RU
