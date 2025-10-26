Пожар произошел на шестом этаже Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Родонитовой, 1 загоралась квартира на шестом этаже. Из окон валит дым, а пожарные эвакуируют жильцов. Об этом сообщают очевидцы пожара.

«Пожар разгорелся на шестом этаже. С соседнего балкона жилец кричал о помощи. Одного человека увезли на скорой», — передает слова очевидца telegram-канал «Екатеринбург №1».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Продолжение после рекламы

Ранее из этого же дома в августе выпала маленькая девочка. Она также упала с шестого этажа и выжила.