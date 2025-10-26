Паслер обратился к свердловским водителям

День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил работников транспортной системы с днем автомобилиста. Он поблагодарил всех водителей, контролеров и ремонтников, кто обеспечивает постоянную работу общественного транспорта. Его слова приводит департамент информационной политики региона.

«Хочу сердечно поблагодарить сотрудников автотранспортных предприятий Свердловской области — водителей, диспетчеров, инженеров, ремонтников — всех, кто в ежедневном режиме выводит на маршруты пассажирский транспорт, обеспечивает сообщение между уральскими городами и селами, бесперебойную доставку грузов», — заявил губернатор. По его словам, правительство уделяет большое внимание к качеству и безопасности дорог.