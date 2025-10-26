«Отказалась делать суп»: появились подробности жестокого убийства свердловчанки, чье тело пытались расчленить
Трагедия произошла в частном доме (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Березовском (Свердловская область) 50-летний мужчина убил и пытался расчленить жену за отказ готовить суп. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«По предварительным данным, женщина отказалась резать курицу на суп, мужа это взбесило и он убил ее. Через восемь дней после убийства мужчина сдался полиции», — сказал собеседник агентства.
Преступление произошло 17 октября. Тело женщины нашли в сарае. По словам источника, мужчина снял кожу с жены, но дальше расчленить не смог. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались.
- Инна26 октября 2025 15:47А ведь просто могла бы добавить курицу в суп, согласитесь? Я всегда добавляю в суп курицу, да и голова никогда не болит
- нет слов26 октября 2025 13:50Вы тока вдумайтесь - " убил и снял кожу с жены..." Особо опасный изувер! Посадить на веки вечные!!!