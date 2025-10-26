«Отказалась делать суп»: появились подробности жестокого убийства свердловчанки, чье тело пытались расчленить

Трагедия произошла в частном доме (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) 50-летний мужчина убил и пытался расчленить жену за отказ готовить суп. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«По предварительным данным, женщина отказалась резать курицу на суп, мужа это взбесило и он убил ее. Через восемь дней после убийства мужчина сдался полиции», — сказал собеседник агентства.