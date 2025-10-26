Логотип РИА URA.RU
«Отказалась делать суп»: появились подробности жестокого убийства свердловчанки, чье тело пытались расчленить

В Березовском муж убил и хотел расчленить жену за отказ готовить суп
26 октября 2025 в 13:33
Мужчину взбесило, что женщина не хотела добавлять в суп курицу (архивное фото)

Трагедия произошла в частном доме (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) 50-летний мужчина убил и пытался расчленить жену за отказ готовить суп. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«По предварительным данным, женщина отказалась резать курицу на суп, мужа это взбесило и он убил ее. Через восемь дней после убийства мужчина сдался полиции», — сказал собеседник агентства.

Преступление произошло 17 октября. Тело женщины нашли в сарае. По словам источника, мужчина снял кожу с жены, но дальше расчленить не смог. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались.

Комментарии (2)
  • Инна
    26 октября 2025 15:47
    А ведь просто могла бы добавить курицу в суп, согласитесь? Я всегда добавляю в суп курицу, да и голова никогда не болит
  • нет слов
    26 октября 2025 13:50
    Вы тока вдумайтесь - " убил и снял кожу с жены..." Особо опасный изувер! Посадить на веки вечные!!!
