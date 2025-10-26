Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Автобус полный детей влетел в грузовик на Тюменском тракте. Фото

В Тугулымском районе автобус с детьми въехал в грузовик
26 октября 2025 в 12:20
В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса

Фото: Илья Московец © URA.RU

На участке Тюменского тракта возле Тугулыма (Свердловская область) 71-летний водитель не рассчитал расстояние и влетел в грузовик. В автобусе было 36 человек, 10 из которых дети. В результате одной из пассажирок потребовалась помощь, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 40-летней пассажирке автобуса Hyndai. С травмой бедра женщина госпитализирована в больницу города Тюмень», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие сотрудники выяснили, что автобус ехал из Тюмени в Пышму. Ребята ездили в цирк. В момент аварии все были пристегнуты.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

