На участке Тюменского тракта возле Тугулыма (Свердловская область) 71-летний водитель не рассчитал расстояние и влетел в грузовик. В автобусе было 36 человек, 10 из которых дети. В результате одной из пассажирок потребовалась помощь, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.