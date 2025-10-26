Чемпионат проходил сразу в 10 классах авто (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) прошел финальный этап чемпионата региона по автомобильному кроссу. В гонках на сложной трассе собрались представители сразу 10 классах. На старт выехали как дети, так и взрослые пилоты. Об этом рассказали в местном telegram-канале.

«В гонке примут участие дети на багги в классах Д3-Мини, Д3-250, багги 600. Взрослые пилоты на переднеприводных автомобилях в зачетах Д2-Н и Супер 1600, заднеприводных Д2-Классика, а также на багги в зачетах Д3-Спринт и Супер багги», — сообщает telegram-канал «Березовский. Сила БГО».

Гонка проходила за пределами города, так что любой желающий мог увидеть ход гонки. Одним из почетных гостей мероприятия стал пилот Эдуард Семенов, который в 2023 году посадил борт «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском.