Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Десятки гонщиков схлестнулись в ожесточенных гонках под Екатеринбургом. Фото

В Березовском прошел чемпионат Свердловской области по автокроссу
26 октября 2025 в 11:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Чемпионат проходил сразу в 10 классах авто (архивное фото)

Чемпионат проходил сразу в 10 классах авто (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) прошел финальный этап чемпионата региона по автомобильному кроссу. В гонках на сложной трассе собрались представители сразу 10 классах. На старт выехали как дети, так и взрослые пилоты. Об этом рассказали в местном telegram-канале.

«В гонке примут участие дети на багги в классах Д3-Мини, Д3-250, багги 600. Взрослые пилоты на переднеприводных автомобилях в зачетах Д2-Н и Супер 1600, заднеприводных Д2-Классика, а также на багги в зачетах Д3-Спринт и Супер багги», — сообщает telegram-канал «Березовский. Сила БГО».

Гонка проходила за пределами города, так что любой желающий мог увидеть ход гонки. Одним из почетных гостей мероприятия стал пилот Эдуард Семенов, который в 2023 году посадил борт «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Фото: telegram-канал «Березовский. Сила БГО«

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал