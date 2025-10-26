Свердловчанин убил жену и снял с нее кожу
Мужчина совершил преступление еще 17 октября
В Березовском (Свердловская область) 50-летний мужчина, по предварительным данным, убил жену и пытался ее расчленить. Он снял с нее кожу, а дальше расчленить не смог, сказал источник URA.RU в силовой среде.
По его словам, семья проживает в частном секторе. Само убийство произошло еще 17 октября. «Вчера, 25 октября, он решил сдаться полиции», — рассказал собеседник агентства.
Скоро фигуранту изберут меру пресечения. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались.
