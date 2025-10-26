Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Свердловчанин убил жену и снял с нее кожу

26 октября 2025 в 12:25
Мужчина совершил преступление еще 17 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) 50-летний мужчина, по предварительным данным, убил жену и пытался ее расчленить. Он снял с нее кожу, а дальше расчленить не смог, сказал источник URA.RU в силовой среде.

По его словам, семья проживает в частном секторе. Само убийство произошло еще 17 октября. «Вчера, 25 октября, он решил сдаться полиции», — рассказал собеседник агентства.

Скоро фигуранту изберут меру пресечения. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались.

Комментарии (1)
    26 октября 2025 13:19
    Снимать кожу-это что-то новенькое, это уже всё...даже не ниже плинтуса, ниже любого днища. Что происходит с людьми?
