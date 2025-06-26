26 июня 2025

В ХМАО горит огромный ТЦ со множеством пристроек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар локализован на площади 250 квадратных метров
Пожар локализован на площади 250 квадратных метров Фото:

В селе Барсово (Сургутский район ХМАО) произошло возгорание торгового центра «Сосновый бор» по улице Сосновый бор, 30. Сейчас пожар локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.

«Сегодня около 21:00 поступило сообщение о пожаре в здании магазина смешанных товаров по адресу: улица Сосновый Бор, 30. Происходит горение кровли одноэтажного здания со множественными пристроями и сложной планировкой... Пожар локализован на площади 250 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, во время пожара никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают 25 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Барсово (Сургутский район ХМАО) произошло возгорание торгового центра «Сосновый бор» по улице Сосновый бор, 30. Сейчас пожар локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО. «Сегодня около 21:00 поступило сообщение о пожаре в здании магазина смешанных товаров по адресу: улица Сосновый Бор, 30. Происходит горение кровли одноэтажного здания со множественными пристроями и сложной планировкой... Пожар локализован на площади 250 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, во время пожара никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают 25 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...