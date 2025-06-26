В селе Барсово (Сургутский район ХМАО) произошло возгорание торгового центра «Сосновый бор» по улице Сосновый бор, 30. Сейчас пожар локализован на площади 250 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.
«Сегодня около 21:00 поступило сообщение о пожаре в здании магазина смешанных товаров по адресу: улица Сосновый Бор, 30. Происходит горение кровли одноэтажного здания со множественными пристроями и сложной планировкой... Пожар локализован на площади 250 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, во время пожара никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают 25 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.
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