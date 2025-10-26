Свердловский турист так и не успел насладиться красотами знаменитого парка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Свердловский турист из Каменска-Уральского Александр Трофимов заявил, что в национальном парке «Таганай» (Челябинская область) его избили представители охраны. По словам потерпевшего, агрессоры якобы представились ему «сотрудниками минприроды». Подробности инцидента URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков.

«Трофимов с женой и четырьмя друзьями 25 октября приехали в „Таганай“, поставили машину недалеко от парка и зашли прогуляться в лесной массив. Там их остановили представители охраны, которые назвались сотрудниками минприроды. Они попросили у Трофимова документы, он сказал, что документы в машине, и направился к автомобилю. Как только он отвернулся, те люди повалили его на землю, надели наручники и стали избивать», — рассказал Барсуков.

Шокированная жена позвонила юристу, который посоветовал оперативно связаться со службой 112, вызвать скорую и снимать все происходящее на фото и видео. Сам Барсуков позвонил в полицию Златоуста и попросил направить на место событий наряд. В итоге полицейские прибыли в парк и взяли со всех объяснения. Потом на скорой Трофимова увезли в больницу, где врачи зашили ему порванную бровь. Между тем Барсуков направил электронное заявление в СКР Челябинской области.

«Трофимов и его спутники не жгли костры, не мусорили и не были пьяны. Они просто решили прогуляться по осеннему лесу и, предположительно, зашли туда, куда вход запрещен. По их словам, там не было запрещающих табличек. Если бы их попросили покинуть территорию, они бы спокойно ушли», — отметил юрист.

Он считает, что в данном случае налицо злоупотребление должностными полномочиями. «Если гражданин не оказывает сопротивления, никто не дает права сковывать его спецсредствами и тем более избивать. Думаю, данные лица понесут наказание в соответствии с требованиями закона», — заявил Барсуков.

Агентство направило запросы в сам парк «Таганай», в челябинское министерство экологии, а также в учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» с просьбой прокомментировать заявление свердловского туриста и его юриста. Ответ будет опубликован, как только поступит. «В настоящее время проводится проверка, направленная на установление объективной картины», — кратко пояснили в пресс-службе челябинской полиции.