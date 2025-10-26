Индекс промышленного производства в Прикамье упал на 2% за год

Наибольший спад показали добыча металлического руд и производство электрооборудования Фото: Илья Московец © URA.RU

Индекс промышленного производства в Пермском крае за период с января по сентябрь 2025 года упал на 2% по сравнению с прошлым годом. При этом уже второй год подряд наибольший спад показали добыча металлического руд и производство электрооборудования. Об этом сообщает ПермьСтат.

«Спад индекса промпроизводства в Прикамье составил 2%. При этом индекс сентября превысил август на 0,5%. Наибольший спад показателя — в сфере добычи металлических руд (на 35%) и производства электрооборудования (35,8%). Лучше дела обстоят в металлургическом производстве (26,3%) и производстве автомобильных средств (27,8%)», — сказано на сайте Пермьстата.