Индекс промышленного производства в Прикамье упал на 2% за год
Наибольший спад показали добыча металлического руд и производство электрооборудования
Фото: Илья Московец © URA.RU
Индекс промышленного производства в Пермском крае за период с января по сентябрь 2025 года упал на 2% по сравнению с прошлым годом. При этом уже второй год подряд наибольший спад показали добыча металлического руд и производство электрооборудования. Об этом сообщает ПермьСтат.
«Спад индекса промпроизводства в Прикамье составил 2%. При этом индекс сентября превысил август на 0,5%. Наибольший спад показателя — в сфере добычи металлических руд (на 35%) и производства электрооборудования (35,8%). Лучше дела обстоят в металлургическом производстве (26,3%) и производстве автомобильных средств (27,8%)», — сказано на сайте Пермьстата.
Отмечается, что в отдельных промышленных отраслях Пермского края отмечен значительный рост. Так, производство мебели увеличилось на 32,7%, а средств и материалов — на 20,1%. Индекс промышленного производства, отражающий состояние региональной экономики, показывает динамику объемов производства относительно предыдущих периодов. В сентябре индекс потребительских цен вырос на 0,3%, а с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года общий рост цен на товары и услуги составил 4,76%.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!