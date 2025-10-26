Ночное небо показало не только комету Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Земле наступили дни, когда лучше всего видна комета C/2025 A6 Lemmon, появившаяся январе этого года. Уникальное событие, которое повторится только через 1350 лет, не пропустили пермяки, уехавшие поздно вечером 22 октября в лес почти за 70 км от города, чтобы устроить охоту за небесным телом. Подробности — в материале URA.RU.

- Ааа! Ничего себе! Они действительно есть!

- Что там, что там? Дайте взглянуть!

Это реакция не детей или подростков, а взрослых серьезных мужиков, которые впервые в жизни, прильнув к окуляру телескопа, увидели Сатурн и его кольца. Да, кольца у Сатурна действительно есть, они четко видны при наблюдении за планетой через относительно портативный телескоп. Если у вас есть около 90 тысяч рублей — можете себе позволить наслаждаться видом хоть каждую ночь.

Погода

Облака мешали, но не сильно Фото: Валентина Завацкая





Несмотря на безоблачный день, вечером над Пермским краем появились облака. Но группа энтузиастов во главе с руководителем астрономического клуба «Телескоп» Сергеем Полищуком не испугалась и выехала на охоту за кометой в Ильинский округ — подальше от городской засветки. Комета Lemmon показалась наблюдателям сразу, но тут же скрылась за облаками, едва телескоп навели на объект.

Продолжение после рекламы

«Целый день прогноз был позитивным. Но и сейчас он тоже позитивный, на самом деле. Даже в условиях переменной облачности мы можем проводить наблюдения. Как только какой-то участок неба открывается, мы наблюдаем за видимыми объектами. Затем переключаемся на другие», — сразу успокоил своих гостей Сергей. И не обманул.

Темнота

Темнота — друг астронома. Не только огни большого города мешают наблюдать за звездами. Но даже свет от вашего телефона. Чтобы рассмотреть все прекрасное на ночном небе даже через телескоп, глаза должны привыкнуть к темноте. Поэтому группа любителей звезд толпится вокруг настраиваемого телескопа, практически не видя друг друга. Но это только в первые минута. После глаза привыкают. К тому же смотреть приехали не друг на друга. А на звезды.

Лазерная указка дотягивается до глубокого космоса Фото: Валентина Завацкая





«Это звезда Арктур. Интересная кстати звезда. Интересна она тем, что она такого же типа как наше Солнце, но находится на седьмом миллиарде жизни. Солнце же пока около 4,5 млрд лет. Так что мы можем, наблюдая за Арктуром, мы можем понимать, что будет с Солнцем через пару-тройку миллиардов лет», — рассказывает Сергей Полищук.

В руках у Сергея лазерная указка, которая у многих вызывает не меньший восторг чем звезды. Ее прямой луч легко дотягивается до созвездий. Выглядит впечатляюще. Но, что важно, удобно. Всем сразу становится ясно, о какой именно звезде говорит астроном, как расположены звезды в созвездиях.

Что показывали

Смотреть на звезды можно бесконечно. Но холодно Фото: Сергей Полищук





- Кто следующий на Сатурн?

- Где посадка на Альдебаран?

С такими шутками мы занимаем очередь к телескопу и биноклям, настроенным на разные объекты. В итоге, несмотря на облачность за три часа на свежем воздухе удалось рассмотреть через телескоп, в бинокль и просто невооруженным глазом многое. Это созвездия Лира, Лебедь, Орел, Большая и Малая Медведицы, Кассиопея, Цефей, Андромеда, Персей, Пегас. Посмотрели звезды и объекты глубокого космоса, звездные скопления и туманности: Хи Аш Персея — рассеянное звездное скопление, Альбирео — двойная звезда в созвездии Лебедя, Альдебаран и рассеянное звездное скопление «Гиады» в Тельце, М 45 «Плеяды», М 57 «Кольцо», Сатурн, М 31 галактика Андромеды.

А где комета?

Комета C/2025 A6 (Lemmon) тоже была. После 22 часов облака отошли, и комета показалась. Увидеть ее можно даже невооруженным взглядом. Но так она похожа просто на лишнюю звезду в созвездии Волопаса. Не каждый и поймет, что перед его взором. В бинокль уже виден небольшой хвост и голова кометы. А в телескоп хорошо видна туманная структура комы и хвоста кометы. Ощущение, что ты наблюдаешь за событием, которое повторится лишь через 1350 лет, магическое. Хотя сам вид кометы впечатляет не очень, на мой субъективный взгляд.

Продолжение после рекламы

Настоящей «звездой» вечера стал Сатурн со своими кольцами, которые четко видны через телескоп. Полюбоваться планетой многие выстраивались в очередь второй и третий раз. Увидеть это надо непременно хоть раз в жизни. Возможность есть. Сергей Полищук со своим астроклубом регулярно устраивает выезды на природу для наблюдения за космосом. Поездка не только возможность посмотреть на звезды, но и узнать много нового про космос и его обитателей. Для тех, у кого астрономии в школе не было, просто обязательный пункт в программе.