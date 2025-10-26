Пермская дзюдоистка завоевала Кубок Европы по боевым искусствам
26 октября 2025 в 09:30
Спортсменка показала отличный результат
Дзюдоистка из Перского края Софья Захарова завоевала Кубок Европы на международных соревнованиях в Словении. О достижении спортсменки сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.
«Пермская дзюдоистка Софья Захарова стала обладателем Кубка Европы. Наша спортсменка не оставила шансов соперницам в весовой категории до 48 кг», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте».
Захарова уже не первый год демонстрирует стабильные результаты на российской и международной аренах. Спортсменка тренируется под руководством Фаниля Галимова.
