Пермская дзюдоистка завоевала Кубок Европы по боевым искусствам

26 октября 2025 в 09:30
Спортсменка показала отличный результат

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дзюдоистка из Перского края Софья Захарова завоевала Кубок Европы на международных соревнованиях в Словении. О достижении спортсменки сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

«Пермская дзюдоистка Софья Захарова стала обладателем Кубка Европы. Наша спортсменка не оставила шансов соперницам в весовой категории до 48 кг», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте».

Захарова уже не первый год демонстрирует стабильные результаты на российской и международной аренах. Спортсменка тренируется под руководством Фаниля Галимова.

