Пермская дзюдоистка завоевала Кубок Европы по боевым искусствам

Спортсменка показала отличный результат Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дзюдоистка из Перского края Софья Захарова завоевала Кубок Европы на международных соревнованиях в Словении. О достижении спортсменки сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

«Пермская дзюдоистка Софья Захарова стала обладателем Кубка Европы. Наша спортсменка не оставила шансов соперницам в весовой категории до 48 кг», — сообщает минспорта в соцсети «ВКонтакте».