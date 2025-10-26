«Никогда не грустит»: в Пермском зоопарке рассказали о жизни спасенной медведицы. Видео
Мику перевезли в Пермь из Приморского края
Гималайская медведица Мика уже три месяца живет в Пермском зоопарке. По данным пресс-службы учреждения, животное полностью освоилось на новом месте и чувствует себя хорошо. Мика быстро подросла и проявляет большой интерес к играм.
«Наша девочка никогда не грустит и с удовольствием играет в своем огромном вольере. Хотя, в последнее время хищница становится немного сонной — так сказывается приближение периода зимней спячки. А еще у Мики отменный аппетит!», — написано в telegram-канале зоопарка.
По данным специалистов, сейчас медведица предпочитает активные игры: она охотно играет с мячом, бревнами, а также вступает в контакт с кипером. Мика радостно встречает сотрудников, особенно во время кормления.
URA.RU уже рассказывало, что в апреле неизвестные оставили четырехмесячного медвежонка у входа в реабилитационный центр во Владивостоке. Летом Мику перевезли в Пермь. Подопечную поместили в карантин, после чего перевели в открытый вольер.
