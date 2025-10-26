В Перми задерживаются рейсы в Москву и Ярославль
Несколько рейсов из Перми отправятся позже
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В аэропорту Перми «Большое Савино» 26 октября задерживаются рейсы в Москву и Ярославль. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
«Рейс СУ 1769 авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) вылетит с опозданием. Вместо 20:20 самолет отправится в 21:20. Самолет „РусЛайн“ №7R 849 отправится в Ярославль в 19:00 вместо 15:25», — указано в онлайн-табло пермского аэропорта.
Ранее сообщалось, что ночью, 26 октября, в нескольких городах страны прошел ряд задержек и отмен рейсов. В нескольких аэропортах вводились временные ограничения на прием и выпуск судов для обеспечения безопасности полетов.
