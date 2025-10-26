Логотип РИА URA.RU
Суд обязал владельцев изменить облик киосков и павильона в Перми

26 октября 2025 в 13:52
Внешний вид киосков должен соответствовать правилам благоустройства города

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края обязал владельцев павильона и двух киосков на улице Николая Островского в Перми привести их к разрешенному внешнему виду. Информация опубликована в картотеке суда. 

«Муллаева, который в качестве ИП осуществляет розничную торговлю фруктами и овощами, обязали привести два киоска на улице Николая Островского, 99 к внешнему виду в соответствии с требованиями к типовым проектам. ООО „Галерея-Авто“ суд также обязал привести к соответствующему правилам внешнему виду», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

Согласно решению суда, владельцы обязаны привести внешний облик павильона и киосков в соответствие с установленными стандартами, устранив обнаруженные нарушения. Предписание распространяется на цветовое оформление, вывески, а также конструктивные элементы объектов.

