Суд обязал владельцев изменить облик киосков и павильона в Перми

Арбитражный суд Пермского края обязал владельцев павильона и двух киосков на улице Николая Островского в Перми привести их к разрешенному внешнему виду. Информация опубликована в картотеке суда.

«Муллаева, который в качестве ИП осуществляет розничную торговлю фруктами и овощами, обязали привести два киоска на улице Николая Островского, 99 к внешнему виду в соответствии с требованиями к типовым проектам. ООО „Галерея-Авто“ суд также обязал привести к соответствующему правилам внешнему виду», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».